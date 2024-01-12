Николай Воробьев поздравил тульских журналистов

От имени депутатов Николай Юрьевич поздравил гостей с праздником и поблагодарил за профессионализм, верность избранному делу, за сохранение лучших традиций российской журналистики, объективность и ответственность.

Спикер облдумы отметил, что работа журналиста и депутата близка, ведь во многом они решают единые задачи — помогать людям, способствовать развитию региона. Николай Воробьев напомнил, что сейчас в числе депутатов регионального парламента три представителя СМИ и для них это двойная ответственность перед земляками.

— Современные СМИ универсальны. Вы работаете в различных информационных пространствах, стремясь максимально оперативно взаимодействовать с самой широкой аудиторией. Конечно, это непросто, но вам удается создавать талантливые материалы, которые интересны и полезны людям, отражают ваше уважение к читателям и зрителям, вашу любовь к родному краю, стремление сделать жизнь в Тульской области лучше, комфортнее, стабильнее. Новых вам творческих успехов и побед, реализации всех намеченных планов! — сказал Николай Воробьев.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Сергей Белов от имени коллег поблагодарил председателя облдумы за поддержку СМИ, особенно в последние, непростые с экономической точки зрения, годы. Николай Воробьев также вручил сегодня удостоверения членам Союза журналистов.

Ну а к профессиональному празднику все участники мероприятия получили памятные подарки от Тульской областной Думы, в том числе книги, изданные к 30-летию регионального парламента.