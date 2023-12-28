Тульские пожарные приютили и накормили водителя сгоревшей машины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во вторник, 26 декабря в Тепло-Огаревском районе, недалеко от д. Марьинка, во время движения загорелась «Газель». На место выехали сотрудники 64-й пожарно-спасательной части. Они потушили машину – по предварительным данным, фургон сгорел из-за замыкания проводки.

Водитель машины – Вячеслав А. из Ставропольского края, к счастью, не пострадал, но оказался в непредвиденной ситуации – посреди трассы, на морозе и без связи.

Сотрудники МЧС решили не бросать мужчину и доставили его в расположение своей части – там водителя накормили и предоставили место для ночлега. На следующий день за Вячеславом приехал его руководитель – мужчины поблагодарили пожарных за помощь и неравнодушие.