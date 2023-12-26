Обворованные дачники: «Мы сами провели расследование, но полиция не может задержать подозреваемых»

По словам возмущенных людей, сотрудники полиции крайне нерасторопно расследуют их дело: за 4 месяца не смогли установить подозреваемых по горячим следам, притом что потерпевшие предоставили достаточно необходимой информации:

— 27 августа обнесли четыре дачи. Похитили имущества на полмиллиона рублей. Воры приехали на легковушке с московскими номерами — все зафиксировано на камеры. По номеру мы сами установили человека, который оформлял страховку. На его странице в соцсети нашли адрес нахождения машины вплоть до геометки с указанием бокса в гараже. Передали эти сведения следователю и… на этом все остановилось.

По информации Myslo, две пострадавшие от взлома дачи уже обворовывали по аналогичной схеме в 2022 году. Но уголовные дела так и остались нераскрытыми.

— Тогда у нас не было такой доказательной базы, поэтому мы рукой махнули и установили камеры. И теперь нам удалось найти снимки этого автомобиля на камерах фиксации нарушений: машина постоянно курсирует из Москвы в Тульскую область и обратно. Можно сделать вывод, что это гастролеры, которым пришлось по душе обворовывать местные дачи. Эту информацию мы тоже передали сотрудникам полиции, но сдвигов по делу не наблюдается.

Сотрудники полиции заявили потерпевшим, что обращались к человеку, который последним оформлял страховку на автомобиль. Мужчина сообщил следователю, что продал машину неизвестным лицам. Сразу после беседы с правоохранителями он перестал появляться в соцсети.

— В настоящее время в СО отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Туле продолжается расследование уголовных дел по факту хищения имущества граждан, совершенных неизвестными лицами с дачных участков садового товарищества. Проводится весь необходимый комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данным противоправным деяниям, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По нашей информации, в настоящий момент потерпевшие отправили обращения в прокуратуру и Следственное управление с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции «Ленинский».