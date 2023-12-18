За минувшие выходные 18 туляков попались пьяными за рулем

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульской Госавтоинспекции огласили результаты рейда за минувшие выходные. Так, в нетрезвом виде на территории региона поймали 18 водителей.

Пять из них отказались от медицинского освидетельствования. А у двоих и вовсе не было прав.

— Кроме того, в отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Тульской области.

Госавтоинспекция напоминает:

— за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет;

— при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.

Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения Правил дорожного движения. Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):