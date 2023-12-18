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За минувшие выходные 18 туляков попались пьяными за рулем
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

За минувшие выходные 18 туляков попались пьяными за рулем

Их задержали инспекторы ДПС.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции огласили результаты рейда за минувшие выходные. Так, в нетрезвом виде на территории региона поймали 18 водителей.
 
Пять из них отказались от медицинского освидетельствования. А у двоих и вовсе не было прав.
 
— Кроме того, в отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Тульской области. 
 
 

Госавтоинспекция напоминает:

— за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет;
 
— при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.
 
Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения Правил дорожного движения. Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):
 
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.

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