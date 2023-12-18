Волейбольную «Тулицу» пополнила игрок сборной России Екатерина Ефимова

«Тулицу» пополнила игрок сборной России Екатерина Ефимова. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
30-летняя волейболистка выступает на позиции центральной блокирующей. Ее рост — 192 см.
Екатерина имеет спортивное звание мастера спорта международного класса.
Клубная карьера:
- «Луч», Москва (2010-2012),
- «Спарта», Нижний Новгород (2012-2013),
- «Уфимочка-УГНТУ», Уфа (2013-2014),
- «Заречье-Одинцово», Московская область (2014-2015),
- «Омичка», Омск (2015),
- «Динамо», Краснодар (2015-2016),
- «Енисей», Красноярск (2016-2018),
- «Динамо», Москва (2018-2021),
- «Ленинградка» (2021-2023),
- «Бешикташ», Турция (2023),
- «Тулица» (с декабря 2023).
Достижения:
- чемпионка России (2019),
- серебряный призёр чемпионата России (2021),
- двукратный бронзовый призёр чемпионатов России (2016, 2017),
- двукратный победитель розыгрышей Кубка России (2015, 2018),
- 3-кратный серебряный призёр Кубка России (2017, 2019, 2020),
- победитель розыгрыша Суперкубка России (2018),
- победитель розыгрыша Кубка ЕКВ (2016).
В составе сборной:
- бронзовый призёр Кубка мира (2019),
- серебряный призёр Гран-при (2015),
- победитель Кубка Ельцина (2015).