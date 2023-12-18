  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейбольную «Тулицу» пополнила игрок сборной России Екатерина Ефимова - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волейбольную «Тулицу» пополнила игрок сборной России Екатерина Ефимова
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольную «Тулицу» пополнила игрок сборной России Екатерина Ефимова

Предыдущим клубом спортсменки был турецкий «Бешикташ».

«Тулицу» пополнила игрок сборной России Екатерина Ефимова. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. 

30-летняя волейболистка выступает на позиции центральной блокирующей. Ее рост — 192 см.

Екатерина имеет спортивное звание мастера спорта международного класса.

Клубная карьера:

  • «Луч», Москва (2010-2012),
  • «Спарта», Нижний Новгород (2012-2013),
  • «Уфимочка-УГНТУ», Уфа (2013-2014),
  • «Заречье-Одинцово», Московская область (2014-2015),
  • «Омичка», Омск (2015),
  • «Динамо», Краснодар (2015-2016),
  • «Енисей», Красноярск (2016-2018),
  • «Динамо», Москва (2018-2021),
  • «Ленинградка» (2021-2023),
  • «Бешикташ», Турция (2023),
  • «Тулица» (с декабря 2023).

Достижения:

  • чемпионка России (2019),
  • серебряный призёр чемпионата России (2021),
  • двукратный бронзовый призёр чемпионатов России (2016, 2017),
  • двукратный победитель розыгрышей Кубка России (2015, 2018),
  • 3-кратный серебряный призёр Кубка России (2017, 2019, 2020),
  • победитель розыгрыша Суперкубка России (2018),
  • победитель розыгрыша Кубка ЕКВ (2016).

В составе сборной:

  • бронзовый призёр Кубка мира (2019),
  • серебряный призёр Гран-при (2015),
  • победитель Кубка Ельцина (2015).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:53 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За минувшие выходные 18 туляков попались пьяными за рулем
За минувшие выходные 18 туляков попались пьяными за рулем
Старший тренер академии «Арсенал» проходит стажировку в московском «Спартаке»
Старший тренер академии «Арсенал» проходит стажировку в московском «Спартаке»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.