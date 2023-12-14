В Алексине ребёнка насмерть задавило бревнами: суд огласил приговор

Трагедия произошла еще в 2022 году.

В Алексине 38-летний Денис Е. признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, между обвиняемым и юридическим лицом был заключен договор на заготовку и хранение древесины. Работы проводились в мае–июне, склад древесины огражден не был, а устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен, отсутствовали.

Вечером 23 июня 2022 года 12-летний подросток пришёл на территорию склада и забрался на штабель из бревен. Конструкция развалилась и ребёнка придавило упавшими брёвнами. От многочисленных травм мальчик скончался в больнице.

Приговором суда Денису Е. назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ.