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Жительницу Тульской области отправили в колонию за призывы донатить украинским войскам

Жительницу Тульской области отправили в колонию за призывы донатить украинским войскам

Женщина признала вину и раскаялась.

Алексинский районный суд огласил приговор в отношении 38-летней жительницы Заокского района. Женщина признана виновной в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемая на своей странице в одной из соцсетей разместила текст на украинском языке. Это был призыв к финансированию Вооруженных сил Украины. 

В ходе судебного процесса женщина полностью признала вину и раскаялась. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима.

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