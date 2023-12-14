Жительницу Тульской области отправили в колонию за призывы донатить украинским войскам

Алексинский районный суд огласил приговор в отношении 38-летней жительницы Заокского района. Женщина признана виновной в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемая на своей странице в одной из соцсетей разместила текст на украинском языке. Это был призыв к финансированию Вооруженных сил Украины.

В ходе судебного процесса женщина полностью признала вину и раскаялась. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима.