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В Тульской области нерадивый отец получил административный арест за неуплату алиментов

В Тульской области нерадивый отец получил административный арест за неуплату алиментов

10 дней мужчина проведет в изоляции от общества.

Уклонение от выплаты алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего сына обернулось для гражданина временной изоляцией от общества.

На исполнении в отделении судебных приставов Одоевского, Дубенского и Арсеньевского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 48-летнего местного жителя.

Несмотря на свой родительский долг, отец не желал платить сыну денежное содержание.

Мужчина официально не был трудоустроен, в центр занятости населения не обращался и на учет не становился, в связи с чем судебный пристав составил в отношении должника протокол о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Неплательщик был признан виновным с назначением наказания в виде 10 суток административного ареста.

Отбытие административного наказания не освобождает гражданина от родительских обязанностей и уплаты долга.

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сегодня, в 20:12 0
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