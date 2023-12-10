В Тульской области нерадивый отец получил административный арест за неуплату алиментов

10 дней мужчина проведет в изоляции от общества.

Уклонение от выплаты алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего сына обернулось для гражданина временной изоляцией от общества.

На исполнении в отделении судебных приставов Одоевского, Дубенского и Арсеньевского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 48-летнего местного жителя.

Несмотря на свой родительский долг, отец не желал платить сыну денежное содержание.

Мужчина официально не был трудоустроен, в центр занятости населения не обращался и на учет не становился, в связи с чем судебный пристав составил в отношении должника протокол о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Неплательщик был признан виновным с назначением наказания в виде 10 суток административного ареста.

Отбытие административного наказания не освобождает гражданина от родительских обязанностей и уплаты долга.