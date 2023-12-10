В ДТП на трассе «Тула-Белев» погибли два человека

По информации Myslo, авария произошла 10 декабря около 16.30 на 56-м км трассы «Тула-Белев», между Шатово и Никольскими Выселками. Лоб в лоб столкнулись автомобили Kia и Nissan.

По предварительным данным, Nissan ехал со стороны Тулы в сторону Белева. Водитель не справился с управлением, и машину вынесло на встречку. В это время навстречу ехал автомобиль Kia.

В результате ДТП погибла 58-летняя женщина водитель Nissan и 58-летняя пассажирка Kia. 32-летний водитель Kia и еще одна его пассажирка пострадали.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.