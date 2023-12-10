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В ДТП на трассе «Тула-Белев» погибли два человека

В ДТП на трассе «Тула-Белев» погибли два человека

Еще двое пострадали.

По информации Myslo, авария произошла 10 декабря около 16.30 на 56-м км трассы «Тула-Белев», между Шатово и Никольскими Выселками. Лоб в лоб столкнулись автомобили Kia и Nissan.

По предварительным данным, Nissan ехал со стороны Тулы в сторону Белева. Водитель не справился с управлением, и машину вынесло на встречку. В это время навстречу ехал автомобиль Kia. 

В результате ДТП погибла 58-летняя женщина водитель Nissan и 58-летняя пассажирка Kia. 32-летний водитель Kia и еще одна его пассажирка пострадали.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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сегодня, в 20:20 0
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