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Житель Узловой убил гостя, который вернулся к нему домой после попойки

Житель Узловой убил гостя, который вернулся к нему домой после попойки

Уголовное дело направлено в суд.

В Узловой 49-летний ранее судимый местный житель обвиняется в убийстве, сообщают пресс-службы прокуратуры Тульской области и регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что ночью 3 сентября обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании 63-летнего знакомого. Через какое-то время хозяин проводил нетрезвого гостя домой, вернулся и лег спать. А чуть позже проснулся из-за того, что гость вернулся к нему домой и, устроившись за кухонным столом, выкрикивал бессвязные оскорбления.

Мужчины поругались, и обвиняемый не менее 8 раз ударил потерпевшего ножом. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. 

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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