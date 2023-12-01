Житель Узловой убил гостя, который вернулся к нему домой после попойки

В Узловой 49-летний ранее судимый местный житель обвиняется в убийстве, сообщают пресс-службы прокуратуры Тульской области и регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что ночью 3 сентября обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании 63-летнего знакомого. Через какое-то время хозяин проводил нетрезвого гостя домой, вернулся и лег спать. А чуть позже проснулся из-за того, что гость вернулся к нему домой и, устроившись за кухонным столом, выкрикивал бессвязные оскорбления.

Мужчины поругались, и обвиняемый не менее 8 раз ударил потерпевшего ножом. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.