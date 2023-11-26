Жильцы пострадавшей от БПЛА многоэтажки рассказали о моменте атаки

Как сообщает корреспондент Myslo, жители дома по ул. Хворостухина по-прежнему находятся на улице и ожидают, пока сотрудники экстренных служб разрешат им вернуться в квартиры.
— Сначала был сильный хлопок — похожий мы слышали в августе, когда была отбита одна из первых атак беспилотников, — рассказала тулячка. — Он был очень громкий, я живу на 15-м этаже, у меня в квартире треснул стеклопакет. Потом началась эвакуация, сотрудник МЧС сказал, что сильно никто не пострадал.
Напомним, Тула подверглась атаке БПЛА примерно в 4 часа утра 26 ноября. Все подробности можно найти в нашем сюжете.