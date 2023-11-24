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Хоккейная «Академия Михайлова» выиграла у «Алмаза»
Фото пресс-службы «Академии Михайлова»

Хоккейная «Академия Михайлова» выиграла у «Алмаза»

Счет — 3:1.

23 ноября тульская «Академия Михайлова» встретилась с «Алмазом» в Череповце. На матч против черно-жёлтых в состав нашей команды вернулся защитник Даниил Жураков, а с первых минут ворота защищал Кирилл Зарубин.

Первый период прошёл с обоюдоострыми атаками, но дело до заброшенных шайб не дошло. За три минуты до перерыва хозяева получили удаление за задержку соперника, и туляки играли в большинстве, но реализовать численное преимущество не смогли.

На 18-й секунде второго отрезка времени череповчане открыли счёт. После пропущенной шайбы подопечные Вячеслава Уваева стали больше атаковать и уже к 32-й минуте забросили дважды — сначала отличился Матвей Брынцев, а затем Илья Ефимов.

В третьей двадцатиминутке туляки впервые за игру удалились — Кирилл Бешкоров получил штраф за удар соперника. Две минуты «михайловцы» отыграли надёжно и не позволили сопернику сравнять счет.

К концу встречи тренерский штаб «Алмаза» снял вратаря, и игра продолжилась в формате 6 на 5. Тульские хоккеисты воспользовались этим, и за 19 секунд до финальной сирены Александр Назарько отправил шайбу в пустые ворота. 3:1 — победа «Академии Михайлова».

У нападающего Климентия Шиндяева 2 (0+2) очка, а вратарь Кирилл Зарубин отразил 35 из 36 бросков.

Повторная игра против «Алмаза» пройдёт 24 ноября в 18.30.

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