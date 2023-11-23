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В Тульской области на территории оборонно-промышленного комплекса прошли антитеррористические учения
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области

В Тульской области на территории оборонно-промышленного комплекса прошли антитеррористические учения

Были привлечены территориальные ведомства — УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардия.

22 ноября на объекте оборонно-промышленного комплекса региона под руководством регионального оперативного штаба в Тульской области прошло командно-штабное антитеррористическое учение.

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Были привлечены территориальные ведомства — УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардия и другие, а также органы исполнительной власти по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта.

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Такие учения помогают усовершенствовать межведомственное взаимодействие при противодействии террористическим угрозам.

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