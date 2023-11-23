Тульские самбисты завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях

Фото с сайта минспорта Тульской области

С 21 по 24 ноября в Московской области проходит Всероссийский турнир по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР С. И. Тропинова». В нем принимают участие более 250 спортсменов из 26 регионов страны.

Победителем соревнований в весовой категории до 64 кг стал тульский самбист Захар Деревянко. Спортсмен одержал пять побед и выполнил норматив мастера спорта России. Тренируется под руководством Владимира Бородаенко и Николая Ковяха.

Бронзовую медаль в весовой категории до 98 кг завоевал туляк Алексей Бурцев. Его тренеры — Сергей Маштаков и Андрей Рюмшин.