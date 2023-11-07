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В первые выходные ноября тульские гаишники задержали 36 пьяных водителей
Фото из архива Myslo

В первые выходные ноября тульские гаишники задержали 36 пьяных водителей

Троим из них грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

15 человек сели за руль подшофе, семеро – были пьяны и не имели водительского удостоверения. Девять задержанных отказались от медосвидетельствования, ещё двое, помимо этого, не имели ВУ.

Трое задержанных оказались рецидивистами – ранее их уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду и теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

Пьяная езда чревата штрафом на 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года водителю грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые при автоаварии приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными! Если вам стало известно о фактах нетрезвого вождения, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.
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Фотограф:
сегодня, в 18:30 +1
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