В первые выходные ноября тульские гаишники задержали 36 пьяных водителей

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Троим из них грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

15 человек сели за руль подшофе, семеро – были пьяны и не имели водительского удостоверения. Девять задержанных отказались от медосвидетельствования, ещё двое, помимо этого, не имели ВУ.

Трое задержанных оказались рецидивистами – ранее их уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду и теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

Пьяная езда чревата штрафом на 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года водителю грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые при автоаварии приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными! Если вам стало известно о фактах нетрезвого вождения, звоните по телефонам: