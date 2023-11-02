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«Найден. Погиб»: в октябре волонтеры нашли мертвыми четверых пропавших
Фото ЛизаАлерт

«Найден. Погиб»: в октябре волонтеры нашли мертвыми четверых пропавших

Печальную статистику опубликовал поисковый отряд ЛизаАлерт.

За минувший месяц волонтерам поступило 79 сообщений о пропаже туляков. Об этом сообщил региональный поисковый отряд ЛизаАлерт.

– За октябрь к нам поступило 79 заявок. Из них 58 человек найдены живыми, погибшими – четверо. Продолжаются поиски девятерых. Родные найдены у двоих. Три заявки не подтверждены. Личность установлена у троих, – рассказали добровольцы.

 

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Автор:
сегодня, в 16:07 0
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