«Найден. Погиб»: в октябре волонтеры нашли мертвыми четверых пропавших

Фото ЛизаАлерт

За минувший месяц волонтерам поступило 79 сообщений о пропаже туляков. Об этом сообщил региональный поисковый отряд ЛизаАлерт.

– За октябрь к нам поступило 79 заявок. Из них 58 человек найдены живыми, погибшими – четверо. Продолжаются поиски девятерых. Родные найдены у двоих. Три заявки не подтверждены. Личность установлена у троих, – рассказали добровольцы.

Присоединиться к активным поискам можно, заполнив анкету: https://vk.cc/c3O5xA

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