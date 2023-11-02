Тулу предложили включить в список экологически неблагополучных городов

Фото Алексея Пирязева.

Курск, Тулу, Рязань и Серпухов могут внести в состав федерального проекта «Чистый воздух». В этих городах острая проблема промышленных выбросов. Как пишут «Известия», с такой инициативой выступили экологи общественного совета при Минприроды.

Проект стартовал в 2019 году. Изначально для его реализации в 12 городах проводился эксперимент по квотированию выбросов. С 1 сентября текущего года число участников достигло 41. Главная задача проекта — снижение выбросов загрязняющих веществ на 20% к 2024 году и на 50% к 2030-му. Участие позволяет городам получать субсидии на экологизацию промышленности в обмен на гарантии снижения объема выбросов. За несоблюдение установленных квот заводам грозят штрафы.