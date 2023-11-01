Тульские полицейские провели операцию «Пангея»

Фото из архива Myslo.

В Тульской области полицейские приняли участие в международной операции «Пангея». Она направлена на борьбу с незаконным оборотом лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Помимо полицейских подразделений УКОН, УБЭП и ГНЦБ Интерпола, в мероприятии участвовали территориальные подразделения ФТС России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

За время проведения операции было осуществлено 118 проверок различных организаций, в сферу деятельности которых входит реализация товаров медицинского назначения.

В ряде случаев выявлялись факты нарушения правил оборота сильнодействующих медицинских препаратов и психотропных веществ, незаконного ввоза на территорию региона товаров, свободный оборот которых запрещен в России, незаконной выдачи рецептов на получение психотропных веществ, а также подделки рецептурных бланков на получение сильнодействующих медицинских препаратов. По всем выявленным фактам нарушители привлечены к установленной законом ответственности.

Проверяли и интернет-ресурсы. 21 сайт заблокировали из-за причастности к распространению запрещённых веществ.