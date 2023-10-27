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Арбалет, кот и курица-гриль: самые креативные запрещенные передачки тульским заключенным

Арбалет, кот и курица-гриль: самые креативные запрещенные передачки тульским заключенным

Собрали случаи неудачных передач в СИЗО и колонии, которые удалось обнаружить оперативникам УФСИН. В чем только не прячут симки и наркотики!

Сотрудники отделов безопасности и оперативных отделов УФСИН поделились интересными случаями попыток передачи запрещенных предметов и веществ в колонии.

Хитрецы прятали их в самых неожиданных местах: в гречневых хлопьях, кураге, орехах, в овощах и фруктах, конфетах, колбасе, сале, и даже в курице гриль! Еще маскируют в деталях автомобилей, заезжающих в автосервис, в стройматериалах, в пластиковых дверях и окнах.

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Способов передачи запрещенки в колонии тоже немало: перебросы через основное ограждение с помощью арбалетов и квадрокоптеров, застрелы из рогаток, с помощью животных (вспомним известного кота-наркокурьера), в посылках и бандеролях, в продуктовых передачах.

Также на себе запрещенные предметы пытаются пронести посетители, прибывающие на длительные свидания. Есть случаи, когда запрещенку пытаются пронести и сотрудники (это, к слову, увольнение + уголовная ответственность).

топ-10 неожиданных мест для запрещенки

Телефоны в фильтрах для воды

Банки тушенки, которые предназначались осужденному ИК-5, и сменные фильтры для воды вызвали подозрения у работников колонии. Внутри оказались 4 мобильника, 5 usb-кабелей, модем, сим-карта, две зарядки и мини гарнитура.

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Мобильник в пачке сливочного масла

Кнопочный телефон обнаружили сотрудники оперативно-режимных служб ИК № 1 в пачке сливочного масла при досмотре продуктовой передачи.

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Творожная масса с изюмом и наркотой

Сотрудники ИК № 4 нашли в передачке пять свертков с метадоном — на самом дне баночки с творожной массой

Телефоны в помело

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии № 1 при досмотре передачи обнаружили в помело три мобильных телефона.

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Средства связи в краске

В ИК № 7 поступила гуманитарная помощь. При досмотре в ведре с краской обнаружили двойное дно, в котором находились 4 мобильных телефона, 2 Wi-Fi роутера, 19 сим-карт, зарядные устройства и USB-провода.

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Фасоль и плов с мобильной начинкой

В одной из продуктовых передач оперативники нашли консервированную фасоль, которая «прятала в себе» 14 мобильников и 4 зарядки к ним.

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А в банках консервированного плова разместились по одному кнопочному телефону.

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Почти Робин Гуд

В 5-ю колонию злоумышленники с помощью арбалета запустили четыре стрелы с прикрепленными к ним свертками. «Гостинцы» оказались с марихуаной и амфетамином.

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Мобильный беспилотник

На территорию Плавской колонии пытались передать мобильные телефоны с помощью квадрокоптера. Не получилось.

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Кот-наркокурьер

И, конечно, самым нашумевшим способом передачи наркотиков в колонию стал живой кот.

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В 2018 году на прилегающей территории ИК № 6 в Новомосковске оперативники задержали двух туляков, которые пытались передать в колонию запрещенные вещества. В качестве курьера они намеревались использовать кота, прикрепив свертки с наркотиками к его ошейнику.

Кот впоследствии был приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

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