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Из-за коммунальной аварии жители Пролетарского округа Тулы остались без отопления

Из-за коммунальной аварии жители Пролетарского округа Тулы остались без отопления

Причину устанавливают специалисты.

Жители Криволучья массово жалуются на отсутствие отопления в квартирах. По словам наших подписчиков, тепла нет на улицах Металлургов, Кутузова, Приупская, Ложевая. 

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

«По информации управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, в Пролетарском округе в районе Криволучья наблюдается нарушение теплоснабжения. Специалисты ресурсоснабжающей организации АО „Тулатеплосеть“ устанавливают причину. Вопрос находится на контроле администрации города».

В аварийно-диспетчерской службе «Теплосети» нам сообщили, что авария произошла в районе «Тулачермета», сейчас порыв пытаются найти и устранить. 

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Автор:
сегодня, в 17:02 +4
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