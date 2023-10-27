Из-за коммунальной аварии жители Пролетарского округа Тулы остались без отопления

Жители Криволучья массово жалуются на отсутствие отопления в квартирах. По словам наших подписчиков, тепла нет на улицах Металлургов, Кутузова, Приупская, Ложевая.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

«По информации управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, в Пролетарском округе в районе Криволучья наблюдается нарушение теплоснабжения. Специалисты ресурсоснабжающей организации АО „Тулатеплосеть“ устанавливают причину. Вопрос находится на контроле администрации города».

В аварийно-диспетчерской службе «Теплосети» нам сообщили, что авария произошла в районе «Тулачермета», сейчас порыв пытаются найти и устранить.