В Алексине мужчина зарубил знакомого топором: дело направлено в суд

В Алексине 31-летний ранее судимый Илья М. обвиняется в убийстве знакомого.

Следствием установлено, что 4 августа обвиняемый находился в гостях у знакомого. Вместе с ними в квартире была их общая подруга. Компания распивала алкоголь и в какой-то момент мужчины поссорились.

Илья М. несколько раз ударил потерпевшего кулаками, а потом нанес 7 ударов ножом — в грудь, руки и ноги. После этого он схватил топор и 9 раз ударил знакомого по шее и голове, а затем сбежал. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении Ильи М. направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.