В Ефремове по вине пьяного водителя погиб подросток: дело передано в суд

Мужчина не справился с управлением авто и вылетел в кювет — в аварии, кроме этого, пострадала 17-летняя девушка.

В Ефремове 30-летний местный житель обвиняется в нарушении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что 21 июля пьяный обвиняемый, управляя «Мерседесом», вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии пострадали пассажиры иномарки: 17-летняя девушка получила тяжелые травмы, а 17-летний парень от полученных травм скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.