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В Туле пройдут бесплатные кинопоказы к 80-летию актрисы Инны Чуриковой
Фото из архива Myslo

В Туле пройдут бесплатные кинопоказы к 80-летию актрисы Инны Чуриковой

Рассказываем, какие фильмы можно будет посмотреть.

В Туле с 2 по 7 октября в ретрокинотеатре «Майский» (ул. 9 Мая, 1-а)   пройдет Неделя кинопоказов к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Откроет её лекция в память о замечательной, талантливой актрисе, любимой многими поколениями зрителей. Кинолюбителей познакомят с творческим путем Инны Михай ловны, расскажут о наиболее ярких ее ролях.

Начиная с 3 октября зрители смогут бесплатно посмотреть ряд фильмов с участием прославленной актрисы. Киноленты «Ребро Адама», «Стряпуха», «Валентина», «Васса», «Тема» сняты в разные г оды, в каждом из них открывается новая грань звездного да рования Инны Михайловны.

Афиша:

  • 2 октября — лекция, посвящённая памяти Инны Чуриковой и знакомящая с её творческой биографией, (12+)
  • 3 октября — показ фильма «Ребро Адама», 16+
  • 4 октября — показ фильма «Стряпуха», 0+
  • 5 октября — показ фильма «Валентина», 12+
  • 6 октября — показ фильма «Васса», 0+
  • 7 октября — показ фильма «Тема», 0+

Начало лекции и кинопоказов — в 16.00. Вход свободный.

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года на 80-м году жизни.

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