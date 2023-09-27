Тулячка предстанет перед судом за убийство отчима

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы Богородицкого района. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Конфликт между обвиняемой и её отчимом произошёл этим летом. В июне девушка распивала спиртное с матерью и её мужем. Согласно материалам дела, отношения между ней и отчимом были натянутыми из-за постоянных оскорблений с его стороны. Во время очередной перепалки девушка схватила нож и ударила его в лопатку. От полученных повреждений

41-летний потерпевший скончался в больнице.

— Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.