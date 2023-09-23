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Тульские полицейские задержали похитителя кофе

Тульские полицейские задержали похитителя кофе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился сотрудник супермаркета, расположенного на улице Шухова. Мужчина сообщил, что неизвестный утащил пачку кофе из торгового зала.

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражи 37-летний туляк. Мужчина сознался в содеянном, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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