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В высотке на ул. Макаренко в Туле загорелся балкон

В высотке на ул. Макаренко в Туле загорелся балкон

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Вечером 22 сентября в доме № 9-Б по ул. Макаренко в Туле произошел пожар. Как сообщают очевидцы, на пятнадцатом этаже загорелся балкон.

Огнеборцы срезали дверь, чтобы проникнуть в квартиру. Часть жильцов подъезда эвакуировали на улицу.

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В региональном МЧС подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 17:05.

«Погибших и пострадавших нет. Привлекались 25 человек и 9 единиц техники», - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

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Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 17:24 +4
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