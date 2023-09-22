В высотке на ул. Макаренко в Туле загорелся балкон

Вечером 22 сентября в доме № 9-Б по ул. Макаренко в Туле произошел пожар. Как сообщают очевидцы, на пятнадцатом этаже загорелся балкон.
Огнеборцы срезали дверь, чтобы проникнуть в квартиру. Часть жильцов подъезда эвакуировали на улицу.
В региональном МЧС подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 17:05.
«Погибших и пострадавших нет. Привлекались 25 человек и 9 единиц техники», - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.