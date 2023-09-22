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Российский офис Apple приостановил поддержку iPad и Mac
Фото: pexels.com.

Российский офис Apple приостановил поддержку iPad и Mac

На это обратил внимание наш читатель.

Представительство корпорации Apple прекратило оказывать техническую поддержку iPad и Mac в России.

В редакцию Myslo написал читатель, рассказав, что обратился на горячую линию, чтобы получить помощь в обслуживании MacBook Pro. Оператор ответил, что Apple остановила поддержку фирменных планшетов и ноутбуков в связи с прекращением официальных поставок запчастей в РФ.

Myslo проверил информацию, обратившись на официальную горячую линию. Голосовой помощник предложил получить поддержку по iPhone и Apple Watch. Затем «живой» оператор подтвердил информацию об остановке обслуживания, сославшись на прекращение поставок.

Автор:
сегодня, в 17:30 +2
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