На ул. Октябрьской мотоциклист упал, пытаясь уехать от ДПС

Днем 22 сентября на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, чуть ниже пересечения с ул. Пузакова, на газоне между проезжей частью и тротуаром лежит мотоцикл. На месте находятся два экипажа ДПС.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, сотрудники ДПС заметили мотоцикл, водитель которого был без шлема. Водителю подали сигнал к остановке, после чего он попытался скрыться, но, видимо, не справился с управлением и вылетел с дороги.

В результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости инспекторы собирались предложить мотоциклисту пройти освидетельствование на опьянение.