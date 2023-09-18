Улетевшая с дороги легковушка сгорела после ДТП

В поле рядом с поворотом с калужской дороги на деревню Коптево стоит полностью сгоревший автомобиль. Об этом в редакцию Myslo сообщил один из читателей.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию и уточнили, что Audi 100 была уничтожена огнем после ДТП. Предполагается, что 50-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего машина загорелась. У водителя Audi установили опьянение более 0,7 мг/л выдыхаемого воздуха.

По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило 18 сентября в 1.40 ночи. На месте работали два пожарных расчета, в результате случившегося никто не пострадал.