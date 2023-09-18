От Тульской области на Всемирный фестиваль молодёжи поедут 130 представителей

Фото из архива Myslo

С 1 по 7 марта на территории «Сириус» в Сочи пройдёт XX Всемирный фестиваль молодёжи. Событие культовое и масштабное — с 1947 года собирает делегации инициативных студентов со всех стран мира.

Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства, спорта и различных сфер общественной жизни. Как сообщили в региональном министерстве молодёжной политики, от Тульской области будет сформирована делегация из 130 человек.

Принять участие могут как и молодые люди от 18 до 35 лет, так дети и подростки от 14 до 17 лет. Попасть на фестиваль можно и в качестве волонтёра. Регистрация завершится 4 ноября 2023 г.

Оставить заявку можно на сайте fest2024.com.