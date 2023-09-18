Туляк о ремонте пр. Ленина: «Почему я должен трамбовать щебень на переездах с трамвайными путями своей машиной?»

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В редакцию Myslo обратился читатель: его возмутило, что на всех пересечениях с трамвайными путями от Зеленстроя до педуниверситета насыпана щебенка.

— Не понимаю, почему я должен трамбовать щебень на переездах с трамвайными путями своей машиной? Ямы тормозят трафик и увеличивают пробки в час пик! Сколько это еще будет продолжаться? — посетовал туляк.

Мужчина просит администрацию Тулы принудить подрядчика исправить ситуацию.

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