В Туле открылась выставка картин западноевропейских мастеров: фоторепортаж

Выставка «Великие мастера. Западноевропейское искусство XVII-XIX веков из собрания Калужского музея изобразительных искусств» - обменный выставочный проект с калужским музеем.

На выставке представлены 17 работ, из них 14 - картины, в том числе «Мать и дочь» французского художника Луи Галле, «Птичий двор» живописца Клода Гийемине и «Пейзаж с фигурами» фламандского пейзажиста Хейсманса Корнелиса, а также три французские бронзовые скульптуры.

Формат обменных выставок развивается в Туле. В этом году также завершится строительство фондохранилища Тульского музейного объединения, где будет оборудовано три современных выставочных зала. Это позволит расширять сотрудничество с ведущими федеральными музеями.