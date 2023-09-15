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Суд Тулы запретил предпринимательнице продавать стеклоомыватели
Фото: pexels.com.

Суд Тулы запретил предпринимательнице продавать стеклоомыватели

В жидкости нашли опасные элементы.

Центральный райсуд Тулы признал деятельность ИП Гайдуровой по продаже стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола незаконной и запретил ей заниматься предпринимательством. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

К слову, именно региональное управление и подало иск на предпринимательницу. Установлено, что Гайдурова продавала стеклоомыватели в Туле, в магазине на улице Мосина. Она отпускала товар марки GLEID SUPEREFFECT-30, запрещённой к продаже из-за опасного содержания метанола.

В итоге суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и признал деятельность Гайдуровой незаконной.

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Автор:
сегодня, в 14:33 0
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области

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