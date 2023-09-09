  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Первомайской столкнулись автобус и две легковушки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Первомайской столкнулись автобус и две легковушки

На ул. Первомайской столкнулись автобус и две легковушки

В результате происшествия пострадал один человек.

Днем 9 сентября на ул. Первомайской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспондент Myslo, напротив Ваныкинской больницы столкнулись автобус и два автомобиля.

photo_2023-09-09_16-56-08 (2).jpg

По предварительной информации, водитель легковушки выезжал задним ходом с территории парковки у больницы и совершил столкновение с автобусом. После удара машина врезалась в автомобиль Kia

photo_2023-09-09_16-56-06 (2).jpg

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал пассажир Mazda. На момент публикации новости ему оказывали медицинскую помощь.

photo_2023-09-09_16-56-08.jpg

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
Фотограф:
вчера, в 17:03 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествияавтоаварияДТП с автобусом
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки завоевали медали на чемпионате и первенство России по велоспорту на треке
Туляки завоевали медали на чемпионате и первенство России по велоспорту на треке
В Алексине девушка с подозрительной манерой вождения устроила ДТП
В Алексине девушка с подозрительной манерой вождения устроила ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.