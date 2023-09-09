На ул. Первомайской столкнулись автобус и две легковушки

В результате происшествия пострадал один человек.

Днем 9 сентября на ул. Первомайской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспондент Myslo, напротив Ваныкинской больницы столкнулись автобус и два автомобиля.

По предварительной информации, водитель легковушки выезжал задним ходом с территории парковки у больницы и совершил столкновение с автобусом. После удара машина врезалась в автомобиль Kia

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал пассажир Mazda. На момент публикации новости ему оказывали медицинскую помощь.