В Алексине девушка с подозрительной манерой вождения устроила ДТП

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в Алексине. Запись сделала одна из местных жительниц. На кадрах видно, как водитель отечественного ВАЗа опасно ведет автомобиль.

Из комментариев следует, что человек за рулем совершил ДТП и возможно находится в состоянии алкогольного опьянения. Спустя несколько секунд ВАЗ врезается в припаркованную машину.

«На улице Санаторной города Алексина произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2101 и Volkswagen Transporter. Пострадавших в результате ДТП нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции», — прокомментировали в региональном УГИБДД.

По информации Myslo, предполагается, что за рулем «копейки» находилась девушка и у нее не было выявлено состояние опьянения.