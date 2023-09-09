Туляки завоевали медали на чемпионате и первенство России по велоспорту на треке

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Соревнования проходят в Омске и должны завершиться 10 сентября.

В Омске продолжаются чемпионат и первенство России по велоспорту на треке. В третий день в рамках Всероссийских соревнований проводился спринт.

Как сообщает региональное министерство спорта, тульский гонщик Александр Дубченко занял первое место. Максим Наумов показал третий результат. У женщин победу одержала Ксения Андреева, среди юниоров Никита Быковский завоевал золотую медаль. Игорь Гирилович стал вторым.

У юниорок в этом виде программы Екатерина Евланова заняла первое место. София Бессонова завоевала бронзовую награду.

Соревнования завершатся 10 сентября.