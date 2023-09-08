В Алексине суд конфисковал автомобиль у любителя пьяной езды

В Алексине 40-летний местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 7 июля обвиняемый, ранее судимый за езду в нетрезвом виде, снова пьяным сел за руль автомобиля. Мужчина передвигался по городу до тех пор, пока его не остановили сотрудники ДПС.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года.

Кроме этого, суд конфисковал в доход государства принадлежащий осужденному автомобиль.