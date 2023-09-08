Тренер «Арсенала» Сторожук получает лицензию международного уровня

Фото: РФС.

Академия РФС провела первый очный модуль обучения для соискателей тренерских лицензий международного аттестационного уровня «PRO-УЕФА».

Программа повышения квалификации на аттестационный уровень «PRO-УЕФА» является наивысшей ступенью в процессе непрерывного образования тренеров. Эта лицензия позволяет работать тренером на любом уровне футбола как в России, так и за рубежом.

Отметим, что среди участников обучения — тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук.

Как сообщается на сайте РФС, в рамках модуля состоялись два практических занятия, в которых соискателям лицензий «PRO-УЕФА» помогали юные футболисты из академий «Динамо» и «Торпедо».