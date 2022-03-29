В Киреевском районе в ДТП один человек погиб и двое пострадали

Фото предоставлены очевидцем происшествия

Рано утром 29 марта на автодороге Тула — Новомосковск произошло серьезное ДТП. Недалеко от развязки с трассой М-4 «Дон» столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai Tucson.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, 41-летний водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где в тот момент находился кроссовер под управлением 37-летней женщины.

В результате ДТП погибла 63-летняя пассажирка Mercedes-Benz Sprinter и пострадали оба водителя.