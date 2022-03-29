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В Киреевском районе в ДТП один человек погиб и двое пострадали
Фото предоставлены очевидцем происшествия

В Киреевском районе в ДТП один человек погиб и двое пострадали

Авария произошла на 37-м км автодороги Тула-Новомосковск.

Рано утром 29 марта на автодороге Тула — Новомосковск произошло серьезное ДТП. Недалеко от развязки с трассой М-4 «Дон» столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai Tucson.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, 41-летний водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где в тот момент находился кроссовер под управлением 37-летней женщины.

В результате ДТП погибла 63-летняя пассажирка Mercedes-Benz Sprinter и пострадали оба водителя.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:42 +1
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Тульская областьКиреевский район

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