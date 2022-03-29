Мастера плавания выступили на открытом чемпионате Тулы: фоторепортаж

В Туле состоялся открытый чемпионат города по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше). В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Москвы, Чехова, Наро-Фоминска, Пскова, Калуги, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Рыбинска, Тамбова и Тульской области.

Пловцы соревновались в 12 возрастных категориях в дисциплинах: вольный стиль (50 и 100 м), баттерфляй (100 м), брасс (100 м), кроль на спине (100 м), комплексное плавание (100 м), эстафета вольным стилем (4×50 м).

Чемпионат провели клуб мастеров плавания «Арсенал» и управление физической культуры и спорта администрации Тулы при поддержке министерства спорта региона.

Смотрите большой фоторепортаж с соревнований: