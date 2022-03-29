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Мастера плавания выступили на открытом чемпионате Тулы: фоторепортаж

Мастера плавания выступили на открытом чемпионате Тулы: фоторепортаж

Соревнования прошли в ФОКе «Заречье».

В Туле состоялся открытый чемпионат города по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше). В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Москвы, Чехова, Наро-Фоминска, Пскова, Калуги, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Рыбинска, Тамбова и Тульской области.

Пловцы соревновались в 12 возрастных категориях в дисциплинах: вольный стиль (50 и 100 м), баттерфляй (100 м), брасс (100 м), кроль на спине (100 м), комплексное плавание (100 м), эстафета вольным стилем (4×50 м).

Чемпионат провели клуб мастеров плавания «Арсенал» и управление физической культуры и спорта администрации Тулы при поддержке министерства спорта региона.

Смотрите большой фоторепортаж с соревнований:

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Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 59
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 60
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 61
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 62
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 63
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 64
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 65
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 66
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 67
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 68
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 69
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 70
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 71
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 72
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 73
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 74
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 75
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 76
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 77
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 78
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 79
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 80
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 81
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 82
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 83
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 84
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 85
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 86
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 87
Открытый чемпионат по плаванию в категории «Мастерс», Фото: 88
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:51 +3
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