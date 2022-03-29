новости
новости
Регистрация
Ущерб на миллион: калужане вынесли несколько сейфов из тульских «Пятерочек»

Ущерб на миллион: калужане вынесли несколько сейфов из тульских «Пятерочек»

Уголовное дело в отношении мужчин передано в суд.

В Туле 48-летний и 29-летний жители Калужской области обвиняются в кражах, совершённых группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемые обесточили несколько магазинов торговой сети «Пятёрочка», вскрыли двери и утащили оттуда сейфы. Добычей злоумышленников стал 1 000 000 рублей. В ходе предварительного расследования они возместили предварительный ущерб.
 
Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:42 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапроисшествиякражапрокуратура Тульской областикриминал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Безлимит порежут и уберут архивные тарифы: Минцифры рекомендует сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика
Безлимит порежут и уберут архивные тарифы: Минцифры рекомендует сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика
Особая жестокость: венёвец изнасиловал и задушил пенсионерку
Особая жестокость: венёвец изнасиловал и задушил пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.