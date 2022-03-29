Ущерб на миллион: калужане вынесли несколько сейфов из тульских «Пятерочек»
Уголовное дело в отношении мужчин передано в суд.
В Туле 48-летний и 29-летний жители Калужской области обвиняются в кражах, совершённых группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемые обесточили несколько магазинов торговой сети «Пятёрочка», вскрыли двери и утащили оттуда сейфы. Добычей злоумышленников стал 1 000 000 рублей. В ходе предварительного расследования они возместили предварительный ущерб.
Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.
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