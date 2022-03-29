Особая жестокость: венёвец изнасиловал и задушил пенсионерку

Преступление произошло в апреле 2021 года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Тульский областной суд вынес приговор в отношении 47-летнего Андрея Томилина. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Судом установлено, что жуткое преступление произошло 18 апреля 2021 года в поселке Рассвет Венёвского района. Безработный подсудимый и его 60-летняя знакомая распивали алкоголь и поругались из-за того, что женщина неодобрительно высказалась о его образе жизни. Следователи СУ СКР по Тульской области установили, что мужчина сначала жестоко избил потерпевшую, потом совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего задушил беспомощную жертву, а труп выкинул на лестничную клетку.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.