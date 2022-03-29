новости
новости
Регистрация
Особая жестокость: венёвец изнасиловал и задушил пенсионерку

Особая жестокость: венёвец изнасиловал и задушил пенсионерку

Преступление произошло в апреле 2021 года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Тульский областной суд вынес приговор в отношении 47-летнего Андрея Томилина. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Судом установлено, что жуткое преступление произошло 18 апреля 2021 года в поселке Рассвет Венёвского района. Безработный подсудимый и его 60-летняя знакомая распивали алкоголь и поругались из-за того, что женщина неодобрительно высказалась о его образе жизни. Следователи СУ СКР по Тульской области установили, что мужчина сначала жестоко избил потерпевшую, потом совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего задушил беспомощную жертву, а труп выкинул на лестничную клетку.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

 

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:38 +1
Другие статьи по темам
Прочее
приговор судапроисшествияВеневкриминалТульская областьизнасилованиеубийство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ущерб на миллион: калужане вынесли несколько сейфов из тульских «Пятерочек»
Ущерб на миллион: калужане вынесли несколько сейфов из тульских «Пятерочек»
Мастера плавания выступили на открытом чемпионате Тулы: фоторепортаж
Мастера плавания выступили на открытом чемпионате Тулы: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.