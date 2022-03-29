Безлимит порежут и уберут архивные тарифы: Минцифры рекомендует сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика

«Для обеспечения качества услуг и сохранения объемов передачи данных необходимо модернизировать текущие и строить новые базовые станции. С учётом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети. В связи с этим, Минцифры России посчитало необходимым рекомендовать операторам равномерно распределить нагрузку на сети:

Ограничить предложения безлимитных тарифов , которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети.

, которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети. В случае необходимости пересмотреть наполнение тарифов. В операторской деятельности это процесс постоянный, он всегда следует за возможностями телеком-рынка.

Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых „архивных“ тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету.

Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации. К тому же исключение „архивных“ тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов.

При этом Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен.

Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России. Напомним, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире».