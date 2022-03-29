Безлимит порежут и уберут архивные тарифы: Минцифры рекомендует сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика
Что это значит и что об этом говорят операторы?
Минцифры РФ отправило письмо в адрес операторов с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи.
- В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — сообщается в официальном письме ведомства.
В Минцифры пояснили, что такое решение принято в целях надлежащего функционирования сетей связи. Позднее ведомство разъяснило свои рекомендации по ограничению безлимитных тарифов:
«Для обеспечения качества услуг и сохранения объемов передачи данных необходимо модернизировать текущие и строить новые базовые станции. С учётом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети. В связи с этим, Минцифры России посчитало необходимым рекомендовать операторам равномерно распределить нагрузку на сети:
- Ограничить предложения безлимитных тарифов, которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети.
- В случае необходимости пересмотреть наполнение тарифов. В операторской деятельности это процесс постоянный, он всегда следует за возможностями телеком-рынка.
Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых „архивных“ тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету.
Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации. К тому же исключение „архивных“ тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов.
При этом Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен.
Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России. Напомним, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире».
Myslo попросил операторов сотовой связи прокомментировать это сообщение.
МегаФон:
- В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной. В текущей ситуации отмена обременений — логичный шаг, который позволит операторам сосредоточиться на обеспечении бесперебойной работы сети.
Представитель МТС в Тульской области:
- Предложение Минцифры считаем рациональным. Оно позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета.
Теле2:
- Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Тарифы Tele2 сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента.
UPD: Новость обновлена в 13.50. Дополнено разъяснениями Минцифры.
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