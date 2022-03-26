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Учащийся тульского колледжа обокрал бабушку

Учащийся тульского колледжа обокрал бабушку

Утащил из ее дома газовую плиту.

В Одоевском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка с заявлением обратилась жительница села Жемчужниково. Она сообщили, что ещё в феврале её обокрал 17-летний внук - утащил из дома газовую плиту.

Сотрудники полиции установили местонахождение юноши, который дал признательные показания. В полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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