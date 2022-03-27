Опрос: В Тульской области 62% дачников будут сажать картошку в этом году

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Большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Тульской области будут сажать картофель в этом году: для каждого второго это ежегодная практика, а каждый десятый житель региона в прошлом году картофель не сажал. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса SuperJob.

Сажать картофель в этом году собирается 62% землевладельцев в Тульской области: при этом 52% выращивали картофель в прошлом году, а 10% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель.

Туляки в возрасте 35—44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет».

Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (66%).

А вы будете сажать картошку в этом году? Расскажите нам об этом в комментариях!