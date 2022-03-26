Безработный туляк украл из магазина 16 упаковок кофе

Сейчас он задержан, в полиции устанавливают детали кражи.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился начальник службы одного из сетевых магазинов на Одоевском шоссе. Мужчина заявил, что некий злоумышленник украл из торгового зала 16 упаковок кофе.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 18-летний местный житель. В настоящее время в полиции устанавливают детали происшествия.