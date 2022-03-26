«Накажи автохама»: водитель Honda просвистел по встречке

Один из подписчиков поделился с нами видео, которое снял видеорегистратор его авто. На записи видно, как водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения.

«Водитель Honda пересек сплошную на Одоевском шоссе, 5 марта, в 17.00. Далее вел себя агрессивно», — утверждает автор видео.