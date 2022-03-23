Под Кимовском в жутком ДТП погиб водитель «восьмерки»

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23 марта в 12.20 на 118-м км автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая Кимовского района, по предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля FAW Vita и врезался в него. От удара ВАЗ выбросило на встречку, где он столкнулся с Land Rover.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель «восьмерки» скончался на месте.