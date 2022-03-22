новости
новости
Регистрация
ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными

ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными

Клиенты ВТБ Капитал Форекс имеют возможность совершать операции с 22 валютными парами, за исключением сделок с рублями.

При этом минимальный размер сделки сократился с 10 000 долларов США до 1000 долларов США.
 
Все условия для квалифицированных инвесторов остаются прежними. Для неквалифицированных трейдеров действуют ставки риска, которые рассчитываются ежедневно и публикуются на сайте ВТБ Капитал Форекс.
 
«Мы оптимизировали наши торговые условия под текущую рыночную ситуацию, а также усовершенствовали процедуру открытия счета и авторизации его в торговом приложении MetaTrader 5. Все обновления направлены на повышение безопасности средств наших клиентов и удобство доступа к работе на Forex» — отметил Самусев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ВТБ Капитал Форекс.
 
Компания ВТБ Капитал Форекс является одним из лицензированных форекс-дилеров в России, которая имеет право на предоставление доступа своим клиентам к работе на международном валютном рынке Forex.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:00
Другие статьи по темам
Событие
ВТБфорекс
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку
В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку
В «Октаве» откроют постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья
В «Октаве» откроют постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.