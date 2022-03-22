ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными

Клиенты ВТБ Капитал Форекс имеют возможность совершать операции с 22 валютными парами, за исключением сделок с рублями.

При этом минимальный размер сделки сократился с 10 000 долларов США до 1000 долларов США.

Все условия для квалифицированных инвесторов остаются прежними. Для неквалифицированных трейдеров действуют ставки риска, которые рассчитываются ежедневно и публикуются на сайте ВТБ Капитал Форекс

«Мы оптимизировали наши торговые условия под текущую рыночную ситуацию, а также усовершенствовали процедуру открытия счета и авторизации его в торговом приложении MetaTrader 5. Все обновления направлены на повышение безопасности средств наших клиентов и удобство доступа к работе на Forex» — отметил Самусев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ВТБ Капитал Форекс