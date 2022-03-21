В Киреевском районе водитель легковушки погиб в лобовом столкновении

Также в аварии пострадали два человека.

Вчера, 20 марта, на 12-м км автодороги Быковка — Богородицк в Киреевском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 07.10 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21102» выехал на встречную полосу и там столкнулся с Renault Sandero, которым управлял 52-летний мужчина.

В результате аварии пострадали два пассажира автомобилей и скончался водитель отечественной легковушки.